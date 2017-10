Tesla ei jõua toota piisavalt mudel 3-e

Luksuselektriautotootja Tesla teatas esmaspäeval, et kolmandas kvartalis kasvas autode klientidele toimetamine aastaga 4,5 protsenti, kuid kitsaskohad ei ole laskunud plaanikohaselt suurendada uue mudel 3 tootmist, kirjutab Reuters.

Kolmandas kvartalis sõitis Tesla tehaseväravatest välja 26 150 autot, mille seas oli 14 065 mudel S ja 11 865 mudel X autot. Ettevõte suutis välja saata kõigest 220 mudel 3 sedaani ja toota neid kolmandas kvartalis 260. See massiautona nähtud sõiduk maksab 35 000 dollarit ehk vaid pool mudel S hinnast.

Tesla lootis toota 2017. aasta lõpus 5000 mudel 3 autot nädalas. 2018. aastal peaks mingil hetkel jõudma nädalas 10 000 mudel 3 sõiduki tootmiseni. Aastas peaks Tesla tootma üle 500 000 auto.

„Tähtis on rõhutada, et polnud mingisuguseid fundamentaalseid või tarnijate poolseid põhjuseid mudel 3 tootmisel,“ teatas ettevõte. „Oleme kindlad, et tegeleme lähiajal tootmise kitsaskohtadega.“