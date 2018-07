Tesla endine töötaja süüdistab firmat pettuses

Tesla endine töötaja, tehnoloog Martin Tripp süüdistab ettevõtete investoritele valetamises ning oma elektriautodes ohtlike akude kasutamises.

19. juunil ettevõttest vallandatud Tripp rääkis USA väärtpaberijärelevalvele, et Tesla paigaldas autodesse praakakusid ning kasutas korduvalt praakdetaile, vahendab Washington Post.

Tripp kinnitas, et ettevõte mitmete kuude jooksul võltsis ettevõte Model 3-e toodetud autode arvu ja tootis tegelikult raporteeritust 44% vähem autosid.

Tesla eitab kõiki süüdistusi.

Juuni keskel andis Tesla Trippi Nevada kohtusse, süüdistades endist tehnoloogi info edastasmises kolmandatele osapooltele. Bloomberg kirjutab, et New Yorgi advokaat Stuart Meissner usub, et Trippi vastu algatatud kohtuasi on osa Tesla meediakampaaniast, mille eesmärk on meest kahjustada ning vaigistada.