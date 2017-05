Tesla gigaakutehas ei pruugi jääda Euroopas ainsaks

Juba mõnda aega kütab kirgi, et kuhu Euroopas tuleb Tesla hiiglaslik akutehas.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel peaks panema täna nurgakivi Daimleri ehitatavale 500 miljoni eurosele liitiumioonakude tehasele. Tehase asukoht on umbes 130 kilomeetrit Berliinist lõunasse. Akutehnoloogia on kriitilise tähtsusega uue põlvkonna ökosõidukite tootmisel, kuid ka tuule- ja päikeseseenergiatootjatele elektri säilitamiseks. Mõlemad tööstusharud liiguvad samas suunas, mis võib tähendada energia salvestamise kulu langust.

„Kui akud muutuvad odavamaks ja nende energiatihedus kasvab, võime näha 2030. aastas kütust põletavatest autodest odavamaid elektriautosid,“ prognoosis Bloombergi analüütik Nikolas Soulopoulos.

Üleilmne akude tootmisvõimsus peaks 2021. aastaks enam kui kahekordituma, ulatudes 278 gigavett-tunnini võrreldes praeguse 103 gigavatt-tunniga. Euroopa turuosa peaks peaaegu kahekordistuma võrreldes praeguse 2,5 protsendiga.

Suuri tehaseid plaanitakse Rootsi, Ungarisse ja Poola, kuid Daimleri näitel ka Saksamaale.

„Akud on selgelt taastuvenergia kasutatavuse leviku oluline mõjutaja,“ ütles Itaalia energiakompanii Eneli innovatsioonijuht Riccardo Amoroso. „Oleme näinud tööstuslikus skaalas projektide puhul muljetavaldavaid tulemusi.“

Praegu on akuäri Aasia elektroonikatootjate LG ja Samsung SDI kontrolli all. Aasia peaks edumaad enda käes hoidma, kuna üksi Hiina on plaanitud rajada lisaks kaheksa akutehast.

Autotootjad tegutsevad kiiresti, et kindlustada endale akutootmisvõimsusi. Daimleri tehas oleks seni Euroopa suurim, vastates Tesla viie miljardi dollarilise gigatehasele, mis rajatakse koostöös Panasonicuga. Daimler hakkab tootma akusid nii autode jaoks kui ka Mercedes-Benzi ühisettevõttesse päikesepaneelide instaleerijaga Vivint Solariga, et valmistada koduenergiasüsteeme.

Daimleri investeering on väiksem ning ettevõte ei ole avaldanud tootmisvõimsuse eesmärki. Volkswagen peab läbirääkimisi akutootjatega ühisettevõtte loomiseks, et ehitada Saksamaale prototüüp-tehas. Tesla endise juhatuse liikme juhitud idufirma NorthVolt teatas plaanist ehitada 2023. aastaks Rootsi nelja miljardi eurone akutehas.