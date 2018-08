Tesla juht võttis ette drastilise sammu massautotootjaks saamisel

Robotid panevad kokku Tesla autosid Fremonti tehases Foto: Scanpix/ Reuters

Tesla juht Elon Musk tegi midagi täiesti tavatut, et muuta nišiautotootja massautotootjaks, millisel teel on olnud palju takistusi. Et veenduda, et nende pudelikaelade lahendamisega tegeletakse, pandi tehasesse telk, kus Musk ka ööbis.