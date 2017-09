Tesla kiusab oma töötajaid?

USA tööinspektsioon süüdistab Teslat oma töötajatele liiga karmide ning ebaausate piirangute seadmises.

Tööinspektsiooni andmetel rikkus Tesla oma töötajate õigusi seoses konfidentsiaalsusleppe sõlmimisega, vahendab Äripäev.

Täpsemalt keelab see Kalifornia Fremonti tehase töötajatel rääkimast oma töötingimustest ning turvalisusest töökohal, kirjutas Reuters.

Samuti on uurimise all kaebused, just kui oleks Tesla oma töötajaid ähvardanud ning ahistanud ja rikkunud nende teisi seaduslikke õigusi.

Tesla on kõiki süüdistusi eitanud.

Loe pikemalt Äripäevast.