Tesla lasi nädalaga lahti mitusada töötajat

Elektriautode tootja Tesla lasi eelmisel nädalal lahti 400 töötajat, kelle hulka kuulusid paljud keskastme juhid, teatas Reuters.

Vallndamiste laine on iga-aastase majandusliku seisu ülevaate tagajärjel. Tesle ise teatas, et vallandamiste põhjuseks olid teatud töötajate halvad tulemused. Samas Reutersiga rääkinud endine töötaja ütles, et talle tuli vallandamine ootamatult, sest talle pole kunagi ühtegi kaebust töö kohta esitatud.

Tesla teatas kuu alguses, et kolmandas kvartalis kasvas autode klientidele toimetamine aastaga 4,5 protsenti, kuid kitsaskohad ei ole laskunud plaanikohaselt suurendada uue mudel 3 tootmist.

Ettevõte suutis välja saata kõigest 220 mudel 3 sedaani ja toota neid kolmandas kvartalis 260. See massiautona nähtud sõiduk maksab 35 000 dollarit ehk vaid pool mudel S hinnast.

Tesla lootis toota 2017. aasta lõpus 5000 mudel 3 autot nädalas. 2018. aastal peaks mingil hetkel jõudma nädalas 10 000 mudel 3 sõiduki tootmiseni. Aastas peaks Tesla tootma üle 500 000 auto.