Tesla nõukogu liige Eesti juurtega Jürvetson sattus ahistamisskandaali tõttu uurimise alla

Riskikapitalifirma DFJ, kes on varemgi rahastanud Elon Muski ettevõtteid, uurib partneri Steve Jürvetsoni võimalikku ebasobivat käitumist.

Ettevõte palkas suvel õigusbüroo, kuna kuulis kahtlustusi Jürvetsoni suhtes, teatas DFJ pressiesindaja Carol Wentworth Bloombergile. Uurimine jätkub. Ettevõte pole saanud formaalset kaebust Jürvetsoni ega teiste investorite suhtes.

Eesti juurtega Jürvetson on nii Tesla kui ka Space Exporation Technologiese nõukogudes ja Muski lähedane sõber. Ta oli ka Hotmaili varane rahastaja, mille Microsoft ostis internetimulli ajal. Tehnoloogiaveebileht Information teatas uurimisest juba teisipäeval.

Riskikapitalifirmade ja teiste Silicon Valley juhid on sattunud viimastel kuudel seksuaalse ahistamise kahtluste alla. Nii on läinud näiteks Binary Capitali asuatajapartneri Justin Caldbeckiga, mis on pannud firma tuleviku küsimärgi alla. 500 Startups kaasasutajat Dave McClure astus tagasi pärast seda kui naisettevõtjad süüdistasid teda sobimatutes lähenemistes.

Reuters kirjutas, et DFJ algatas augustis uurimise kui nendeni olid jõudnud kuuldused tema ebasobivast käitumisest naiste suhtes.