Tesla peatab ajutiselt mudel 3 tootmise

Tesla juhatuse esimees Elon Musk teeb rasket tööd veenmaks investoreid selles, et esimese masstoodangu auto mudel 3 tootmine läheb hästi.

Nüüd paneb elektriautotootja ajutiselt selle automudeli tootmise seisma, et parandada automatiseerimist ning tegeleda tootmise „pudelikaeltega“. Ettevõte ei jaganud infot tootmiskatkestuse kestvuse kohta.

Mudel 3 peaks olema läbimurre, mis muudab luksuselektriautotootja autode massitootjaks.

Tesla peatas ajutiselt tootmise ka veebruaris, kirjutab CNN. Katkestuse põhjendused olid samad nagu praegu.

Aprilli algul teatas autotootja, et nad tootsid umbes 2000 mudel 3 autot nädalas, mida on vähem kui 2500 auto tootmiseesmärk. Kompanii tahab järgmisel kolmel kuul tõsta toodangu 5000 autoni nädalas.

Aeglane toodangu suurendamine on tekitanud kahtluseid, et kas Tesla ikka on võimeline muutuma masstootjaks.

Tesla pressiesindaja keeldus märkimast, kas ajutine tootmisseisak mõjutab ettevõtte praeguseid eesmärke.

Läinud nädalal säutsus ettevõtte juhatuse esimees Elon Musk Twitteris, et liigne automatiseerimine oli viga ning et töötajate olulisust on alatähtsustatud.