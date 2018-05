Tesla põletab hoogsalt raha. Kahjum oli taas korralik

Tesla Motorsi massiturule mõeldud Model3 elektriauto. Foto: Scanpix, REUTERS

Elektriautotootja Tesla jätkas rahapõletust teenides juba kuuendat kvartalit jutti kahjumit. Samas Tesla juhatuse esimees Elon Musk oli taas optimistlik, et ettevõte on otsustava paremuse poole pöördumise äärel, kirjutab New York Times.