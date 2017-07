Tesla soodsaim mudel sai rohelise tule

Elon Musk teatas täna, et kauaoodatud Tesla Model 3 läbis kõik tootmiseks vajalikud tingimused kaks nädalat enne tähtaega. Tegemist on odavaima Tesla autoga.

Model 3 saab olema kõige soodsam Tesla auto, mis on hetkel müügil. Tootmine algab juulist ning müügihinnaks on lubatud 35 000 dollarit. Auto esitluspidu toimub esimeste plaanide järgi 28. juulil, kuhu kutsutakse esimesed 30 Tesla 3 omanikku.

Model 3 passed all regulatory requirements for production two weeks ahead of schedule. Expecting to complete SN1 on Friday — Elon Musk (@elonmusk) July 3, 2017

Tegevjuht Elon Musk on mudeli kohta öelnud, et see on Model S-i väiksem ja soodsam versioon. Tehnilise poole pealt uut teavet lisandunud pole: kiirendus sajani alla 6 sekundi, sõiduulatus 346 km ühe laadimisega, Tesla autopiloot komplektis ja 5 tärni turvalisuse eest.

Soodsast Teslast räägiti esimest korda 2016. aasta märtsis ning juba sama aasta kevade lõpuks olid tellimuse esitanud ja sissemakse teinud 373 000 inimest. Uus mudel on tähtis seepärast, et selle edust sõltub, kas Tesla jääb automaailmas vee peale või ei. Ettevõte loodab, et soodsam hind ja kauem kestev aku on piisavad argumendid püüdmaks uusi ostjaid.