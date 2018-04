Tesla suurimast probleemist on saamas hoopis edulugu

Viimasel ajal Tesla lausa upub negatiivsetesse uudistesse. Tegelikult aga paistab, et Mudel 3 saab olema suur edulugu, kirjutab Business Insider.

Tegu on tüüpilise "ei näe puude taga metsa" olukorraga. Jah, Tesla pole suutnud esialgsetest ülioptimistlikest tähtaegadest kinni pidada. Algselt pidi 1. jaanuariks valmis olema 20 000 autot - tegelikult jõuti kümnendik sellest.

Praeguseks on aga tootmine jõudnud 2500 autoni nädalas. See tähendab, et 12 kuuga jõuab Tesla välja saata 100 000 Mudel 3-e. Muidugi tuleb arvestada, et eeltellimusi on veel neli korda rohkem sisse antud.