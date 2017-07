Testid tekitavad küsimusi Tesla Model Si turvalisuse osas

USA kiirteede turvalisuse ameti (IIHS) läbiviidud testid tõstatavad küsimuse, kas Tesla väited, et Model S on maailma ajaloo kõige turvalisem auto, ikka vastavad tõele, kirjutab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Teste läbiviinud isik kinnitas CNBCle, et kui eesmärk on leida parimat turvalisust, siis on kindlasti paremaid valikuid kui Model S.

Näiteks selgus katsetuste käigus, et kokkupõrketestis ei olnud turvavööd piisavalt pinges ning ka kordustest pärast ettevõttepoolset probleemi parandamist andis sama tulemuse.

IIHSi asepresident Dave Zuby ütles, et nad ei väida, justkui poleks Model S turvaline. "Kuid fakt, et saime ka teisel korral sama tulemuse, oli pettumus,“ märkis ta.

Tesla aga kaitseb oma sõiduki turvalisusnäitajad, kinnitades, et IIHSi testides saadi kõrgeimad tulemused kõikides kategooriates peale kokkupõrketesti.