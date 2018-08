„The Dude" on aktsiaturgudel tagasi ja üllatas Türgis suurte panustega

Yatirim Finansmani nime kandev ostja pani hakkama 565 miljonit liiri ehk 105 miljonit dollarit. See oli peaaegu kolm korda suurem rahapaigutus kui 2. kohal olev investor. See tähendas, et langeva majanduse tingimustes oli võlakirjade tootlus plussis.

Türgi majandus on raskes seisus, sest USA alustas riigile sanktsioonide peale panemisega. Põhjuseks USA pastor Andrew Brunson, kes on Türgis juba kaks aastat vangis istunud. USA on ähvardanud, et nad võivad sanktsioone veelgi karmistada. Niisiis kukkusid kõik varaklassid, välja arvatud aktsiad.

„Kutt" on tagasi

Yatirim Finansman on Istambulis tuntud kaubitseja. Ta alustas 2016. aastal ja temast sai kohe kuumim kutt linnas. Ta tegi suuri panuseid ja liigutas aktsiaturge. Näiteks tegi ta sama eelmise aasta referendumi eel. Müstilise investori identiteet ei ole teada ja teda kutsutakse lihtsalt „The Dude".

Ei ole ka teada, kas tegu on üksiku investori või grupiga. Ta ei ole loomulikult oma tegevusi ka kommenteerinud ja on öelnud, et tal on klientidega konfidentsiaalsuskokkulepe.

Maaklerfirma endine tegevjuht Seniz Yarcan andis 2016. aastal väikeseid vihjeid, millega on tegu. Ajaleheintervjuus ütles ta, et tegemist ei olegi tavapärase inim-investoriga vaid uue suure fondi-profiiliga, mis kaupleb algoritmide abil.

The Dude'i suurim tehing oli riigi võimsama erapanga aktsiate ost. Turkiye Garanti Bankasi AS aktsiaid osteti 96 miljoni liiri eest. Veel ostis ta naftakeemiatoodete firma Petkim, terasetootja Kardemir, kaitsetööstusfirma Aselsani ja veel ühe terasetootja Erdemir aktsiaid. Kutt ka müüs. Enim Halkbanki aksiaid - see riigipank seisab silmitsi USA sanktsioonidega. Ta müüs ka meediakontsern Dogan Holding aktsiaid.