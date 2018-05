The Economist: Eesti uus integreerimisstrateegia on muuta Narva cool’iks

Narva on aga tundnud end ignoreeritu ja majanduslikult ilmajäetuna, mis võib The Economist teatel nüüd olla muutumas. Eesti loomeringkonnad on meediaklišee omaks võtnud ja kuulutanud, et „Narva on järgmine”, mitte poliitiline tulipunkt, vaid kultuuriline.

Helen Sildna rääkis The Economistile, et mõte on teha koht cool’iks, meelitades sinna kunstnikke ja avangardi, tekitada melu, mis tõmbab ligi tavalisi inimesi ja koos sellega võib-olla meelitada ka erainvesteeringuid.

„Eesti on muutumas. Uus globaalse mõtteviisiga põlvkond, mis on sündinud 1980. ja 1990. aastatel on õigesse ikka jõudmas. Mälestusteta Nõukogude Liidust on noored inimesed mõlemast kogukonnast tihti rohkem huvitatud tulevikust kui mineviku vimmast. Ka Eesti valitsus on oma lähenemist muutmas,” kirjutab The Economist.

Loe veel

„Venemaa ja lääne vaheliste pingete suurenedes võib Narva olla meeldetuletus ülejäänud EL-ile, et vene keele emakeelena rääkimine ja Putini toetamine ei ole tingimata üks ja sama asi,” märgib The Economist.

Ka Delfi TV tegi eelmisel kevadel ülevaate Narvas käima lükatud projektidest.

Vaata videot: