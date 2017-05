Tihe liiklus Peterburi suunal - kas peale jääb Nordica või venelaste Rusline?

Kahe lennufirma peale kokku lubatakse nädalas kuni 28 Tallinn -Peterburi lendu. Kas nii tihe liiklus tasub ära?

Kui eestlaste lennufirma Nordica alustas Tallinnast Peterburi lendamist üle-möödunud nädalal, siis kohe alustas konkurentsi pakkumist ka vene ärimehele Nikolai Ulanovile kuuluv, Venemaa suurim siselendude lennufirma Rusline, mille üheks kodulennujaamaks on just Peterburi Pulkovo lennujaam. Mõlemad firmad plaanivad Tallinn-Peterburi aastaringseks, mitte hooajaliseks liiniks.

Nordica lendab Tallinn-Peterburi liinil kuni 13 korda nädalas (hetkel graafik hõredam ja lennupäevad varieeruvad, juulis graafik tiheneb), Rusline'il Piiterisse väljumisi kaks korda päevas (ehk edasi-tagasi kokku neli lendu päevas). Kui lisada siia veel võimalused bussi ja rongiga lähimasse Venemaa suurlinna saada, on liiklus päris tihe.

Eile Tallinnas uut liini avamas käinud Rusline'i esindaja Natalia Koshevar kinnitas, et Vene lennufirma hakkas väljapoole laienema 2-3 aastat tagasi kui vastu võeti uus strateegia. Nüüd lendab Rusline lisaks Venemaa linnadevahelistele liinidele ka näiteks Oslosse, Vilniusesse, Leipzigi, Riia-Moskva liinil ning nüüd ka Tallinna ja peagi lisandub Norra linn Bergen.

„Meie plussiks on kindlasti mugavad lennuajad, eriti ärireisijatele, sest lennud stardivad hommikul 8 ajal ja tagasi saab lennata veel samal päeval 10 paiku," kiitis Koshevar. „Lisaks on Peterburi kaudu mugavam lennata ka teistesse vene linnadesse kui näiteks Moskva suurte lennujaamade kaudu."

Rusline opereerib kahekümne Bombardieri CRJ100 ja 200 lennukitega, mis väiksuse tõttu (50 kohta) seavad omakorda sihtkohtade valikule piirid lennudistantsiga.

Nordica kommunikatsioonijuht Toomas Uibo sõnul on nad veendunud, et suudetakse konkurentsi pakkuda. „.Kindlasti on Nordica eelisteks konkurendi ees head edasilennuvõimalused Tallinnast ja seda eriti Skandinaavia suunal."

Eeliseid pakkudes jääb Nordica aga hetkel kindlalt Rusline'ile alla, sest lennugraafiku tihenemist lubatakse alles juulist ning pileteid saab broneerida vaid klienditeeninduse ja reisibüroode kaudu. „Hetkel puudub tõesti võimalus meie kodulehe kaudu pileteid Peterburi liinile broneerida. Loodame tehnilised takistused lahendada juuni esimese poole jooksul," nentis Uibo.

Põhjus, miks mõlemad samal ajal alustasid, peitub kolmandate riikide lennunduslepetes - ehk kui ligi pool aastat tagasi avaldas Nordica soovi Piiterisse lennata, leiti kohe ka Vene firmale võimalus sama liin avada.

„Kolmandate (väljaspool Avatud Taeva lepet) riikidega sõlmitakse lepingud vastavalt transpordiministeeriumite vahelistele kokkulepetele. Nordica lendude alustamise aluseks polnud kindlasti Rusline tegevus vaid meie enda soov seda liini opereerima hakata. Otsused tegime sõltumatuna teiste ettevõtete tegevusest."