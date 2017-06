Tiigrihüpe kütuseäris

Uue valitsuse maksupaketiga seonduva möllu käigus on jäänud teenimatult tähelepanuta seadusemuudatus, mis aitab taastada ausat konkurentsi kütuseturul, kirjutab Circle K Eesti peadirektor Kai Realo Äripäevas.

Seadusemuudatus minimeerib maksupettuste võimaluse valdkonnas, kus näiteks 2010. aastal jäeti maksmata lausa 53% maksudest.

Kasutusele plaanitakse võtta online kütuse kontrollisüsteem, kus hakatakse kajastama kõiki kütuse ostu-müügitehinguid, v.a müük lõppkliendile.

Peamine osa maksupettusi pannakse toime just kütuse mitmekordse edasi- (ja tagasi-)müügi käigus, kus ausal teel hangitud kütus seguneb salakütuse või lausa mootorikütuseks mittemõeldud kütteõliga.

Toote saatedokumentides viidatakse aga kogu aeg originaalsele ehk ausalt hangitud partiile, mistõttu suvaliselt edasimüüjalt ostetud kütuse puhul ei pruugi selle tanklasse jõudes kellelgi enam kindlust olla, palju on selle tootekoguse pealt tegelikult makse makstud ning kust see kütus tegelikult pärit on.

