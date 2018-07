Tippadvokaadid: milleeniumipõlvkond sunnib ka advokaadibüroosid muutuma

Milleeniumipõlvkonnal on teistsugused väärtushinnangud kui vanematel. Eelmise aasta suurima käibe ja 60 töötajaga advokaadibüroo Cobalt juhtivpartner Jaanus Mody ning partner ja rahvusvaheliste suhete juht Martin Simovart tõdevad, et noorte põlvkond mõjutab ka advokaadibüroosid,

Martin Simovarti sõnul on noorte ootused teised nii töökeskkonna kui ka tööprotsesside puhul. „Advokaadibürood muutuvad selles valdkonnas samuti, kinnitas ta.

„Uus põlvkond mõjutab meid, aga see on positiivne,“ kinnitab Jaanus Mody. „See on ehk natuke harjumatu, aeg-ajalt keeruline, aga tegelikult nad ei taha midagi muud kui austust ja intelligentsust. See paneb ka ennast liigutama,“ rääkis Mody. „Kui nad ütlevad, et tööprotsess on ebaratsionaalne ja tuleks paremini teha, siis tihti on neil õigus. Siis tulebki paremini teha,“ kinnitas ta.

Mody sõnul tahavad inimesed panustada ja luua väärtusi ning olla selle eest tunnustatud ning ta tunnistab, et mõelda tuleb veidi teisiti kui kümme aastat tagasi. „Ei saa nii, et noor inimene tuleb tööle, paned ta laua taha ja vaatad, et ta enne kella kümmet õhtul ära ei läheks. Nüüd vaatad, et ta saaks oma töö maksimaalse efektiivsusega tehtud,“ rääkis Mody.