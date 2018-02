Tippadvokaat töötajate lahkumisest: inimene arvab, et teda tuleks tulemuste eest koheselt rohkem väärtustada, aga tegelikult on arengu taga terve büroo

Tippadvokaat Aivar Pilv ütles intervjuus LP-le, et kui advokaadibüroost lahkutakse, domineeriv motiivina eesmärk olla rahalises mõttes edukam. Pilv möönab aga, et kui inimene on hakanud nö kaela kandma, et teadvustata, et selle taga pole mitte isiksus ise, vaid tugev büroo.

"Tundub, et valdavalt on domineeriv lahkumismotiiv see, et inimesed arvavad, et nad suudavad luua midagi sellist, mis annab neile paremad tingimused. Ma ei räägi otseselt töötingimustest. Jutt käib ikka sellest, kuidas olla rahalises mõttes edukam.

Kui inimene tunneb, et ta on hakanud piisavalt kaela kandma, on jõudnud mingile arenguastmele, siis usub ta, et teda tuleks rohkem väärtustada. Aga vahel ei tunnetata seda, et sellele tasandile on jõutud paljuski sellepärast, et on ümber tugev büroo. Büroo tervikuna on teinud head tööd, seeläbi toonud tööd ja kolleegi arendanud ja toetanud. Kui see kõik ümbert ära võtta, siis kasutades kujundlikku keelt: su enda puu tüvi ei pruugi olla nii tugev ja võra nii lai. Aga selle äratundmiseni peab igaüks ise oma kogemuse kaudu jõudma. Tõsi, kindlasti võib liikumiste taga olla ka väärtushinnangute konflikt."

