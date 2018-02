Tippadvokaat töötajate lahkumisest: inimeste liikumisest meie valdkonnas on saanud täiesti loomulik kaasnähtus

Vandeadvokaat Aivar Pilv ütles intervjuus LP-le, et veel 15 aastat peale taasiseseisvumist tuli küll turule uusi inimesi, tekkis uusi büroosid, siis peeti mingi seltskonna lahkumist advokaadibüroost siiski väga üllatavaks, pigem erakordseks juhtumiks. Viimase viie-kuue aasta jooksul on saanud sellisest liikumisest tegevusvaldkonnas täiesti loomulik kaasnähtus.

Intervjuus rääkis Pilv, et eduka advokaadi büroo pidamine on aasta-aastalt muutunud järjest keerulisemaks. "Algul oli ses mõttes n-ö lihtne, et polnud ju kellelgi meil mingit kogemust. Alustasime täitsa nullist. Toonast majanduskeskkonda arvestades pani kõige rohkem kõhklema ja mõtlema see, kas su büroo on ikka jätkusuutlik ja kuidas sa majanduslikult toime tuled. Aja jooksul on turg ainuüksi konkurentsi mõttes, advokaatide arvukuse mõttes kümneid kordi kasvanud," ütles Pilv tuues näiteks, et kui tema tuli 1984. aastal advokatuuri, oli tema liikmepileti number 186. "Täna on meil üle tuhande advokaadi. Neist 800–850 on tegevadvokaate, on tekkinud meeletu konkurents," ütles ta.

"Pärast Eesti taasiseseisvumist võis esimese 15 aasta jooksul turul toimuvat iseloomustada nii: kuigi tuli uusi inimesi, tekkis uusi büroosid ja mõned ka ühinesid, peeti mingi seltskonna lahkumist advokaadibüroost siiski väga üllatavaks, pigem erakordseks juhtumiks," rääkis ta.

Kuid viimase viie-kuue aasta jooksul toimunu näitab Pilve sõnul, et sellisest liikumisest on saanud tegevusvaldkonnas täiesti loomulik kaasnähtus. "Juba 1990-ndatel, mil meil olid esimesed kokkupuuted Soome, Rootsi ja Saksa kolleegidega, osutasid nad, et midagi sellist hakkab juhtuma – kõikvõimalikes kombinatsioonides advokaatide liikumisi. Me ei uskunud. Mõtlesime, et meil on nii väike riik, kuhu siin ikka liikuda. Aga on läinud täpselt nii, nagu väliskolleegid rääkisid," rääkis ta.

Kas lahkutakse sellepärast, et kasvatakse ise nii palju suureks ja nimekaks, et teha oma büroo, või on see siiski ka suhete, rivaalitsemise küsimus?

"Saan rääkida ainult oma kogemusest. Tundub, et valdavalt on domineeriv lahkumismotiiv see, et inimesed arvavad, et nad suudavad luua midagi sellist, mis annab neile paremad tingimused. Ma ei räägi otseselt töötingimustest. Jutt käib ikka sellest, kuidas olla rahalises mõttes edukam," ütles Pilv.

"Kui inimene tunneb, et ta on hakanud piisavalt kaela kandma, on jõudnud mingile arenguastmele, siis usub ta, et teda tuleks rohkem väärtustada. Aga vahel ei tunnetata seda, et sellele tasandile on jõutud paljuski sellepärast, et on ümber tugev büroo. Büroo tervikuna on teinud head tööd, seeläbi toonud tööd ja kolleegi arendanud ja toetanud. Kui see kõik ümbert ära võtta, siis kasutades kujundlikku keelt: su enda puu tüvi ei pruugi olla nii tugev ja võra nii lai. Aga selle äratundmiseni peab igaüks ise oma kogemuse kaudu jõudma. Tõsi, kindlasti võib liikumiste taga olla ka väärtushinnangute konflikt," sõnas ta.

