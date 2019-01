Tippärimeestega seotud fond jättis investorid teadmatusse

Investorid tunnevad muret, et on oma rahast ilma jäänud platvormil Bondkick, mille Suurbritannia emafirma üks kahest peamisest omanikust oli suurettevõtja Margus Linnamäe ettevõte UP Invest ja kelle kätte usaldas oma fondi Rain Rosimannus.

