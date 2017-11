Tippfirma järsk allakäik

Hiigelvõlaga E-Profiili uus omanik Technobalt peab allakäigu põhjuseks juhtimisvigu ning eile laekus kohtusse ka pankrotiavaldus, kirjutab Äripäev.

E-Profiili juhivad Toomas Jõgi ja Martin Mehilane, kes on ka firma ammused omanikud. Pankrotiavalduse saatis kohtusse võlausaldaja TB Works ehk Technobalti tütarfirma, mille juht Veiko Tõnso näeb E-Profiili raskuste taga Jõgi ja Mehilast.

„Juhtimisviga on selle asja nimi,“ lausus Tõnso, kelle juhitav TB Works ootab E-Profiililt 1,3 miljonit eurot. „Kui on mingid sammud, mida on vaja tulemuslikkuse parandamiseks ette võtta ja neid ette ei võeta, siis ei muutu mitte midagi,“ selgitas ta, kuidas E-Profiili juhid on valesti käitunud.

Loe pikemalt Äripäevast.