Tippidufirmad mööduvad maksudega vanast ettevõtlusest

Kõige suuremate start-up’idest tööjõumaksude maksjate nimed on üldiselt tuntud – need on TransferWise, Pipedrive, Taxify, Starship Technologies ja Cleveron, kirjutab Äripäev.

Tööjõumaksude tabeli viis kõige suuremat maksjat annavad tabeli maksudest 60 protsenti. Siin on kontsentreeritus palju suurem kui tööstusettevõtetel, kus tabeli viis suuremat annavad 41 protsenti kõigi tabelis olijate tööjõumaksudest. Start-up’ide tööjõumaksude maksjate TOP 20sse jõudis kolmandas kvartalis kaks uustulnukat, need on juhtimistarkvara pakkuv Scoro Software ja väikseid tööotsi vahendav GoWorkaBit Estonia.

