Tippjuhi soovitus Tallinki uuele juhile: õpi valdkond kiiresti selgeks ja tea, mida sinult oodatakse

Tippjuht David O'Brock soovitas Tallinki uueks juhiks saavale Paavo Nõgenele selgitada kohe alguses välja, mida Tallinki omanikud temalt ootavad.

AS Tallink Grupi nõukogu võttis eelmisel reedel vastu otsuse, millega nimetati uueks juhatuse esimeheks alates 1. maist Paavo Nõgene. Nõgene viimane amet oli kultuuriministeeriumi kantslerina ning suurt kokkupuudet laevaäriga pole tal varasemalt olnud.

Sanaselt Nõgenega leidis end laevaärist eelmise aasta alguses Silmeti pikaaegne juht David O'Brock, kelle karjäär Baltic Workboatsi juhtkonnas jäi aga lühikeseks ja mees tunnistas ka ise, et tema teadmised laevaehitusest polnud piisavaks.

Võõras valdkonnas tööle asuvale juhile soovitab O'Brock alguses välja selgitada, mida omanikud ootavad. "Sa pead aru saama, mis rolli sinult oodatakse - kas tehnilist, avaliku esinemise või organisatoorset rolli. See tuleb selgeks teha, et pärast ei oleks arusaamatust," sõnas ta.

Teisalt peaks uus valdkond O'Brocki sõnul juhile huvi pakkuma, et valdkonda tundma õppida. "Nelja kuu jooksul, mil ma töötasin Baltic Workboatsis, õppisin ma nii palju laevandusest ja laevade ehitamisest. See on rikkus, mis jääb minuga elu lõpuni. See ongi teine asi, mis tuleb ära teha - õppida valdkonda tundma nii kiiresti, kui võimalik," ütles ta.

Loe veel

"Nii palju, kui ma Nõgenet tean, võin öelda, et on ta väga tark inimene. Lisaks oli ta kultuuriministeeriumi kantsler, mis tähendab, et ta oskab väga hästi organiseerida inimesi ja tööd. Muidugi oleneb kõik sellest, mis on kokkulepe tema ja Tallinki omanike vahel. Ma arvan, et ta saab kõigega hästi hakkama, kui selged eesmägid on seatud."

Tippjuhist O'Brock naudib ise hetkel veel puhkust. "Vaatan ringi, aga siiani olen keskendunud ühiskondlikule tegevusele ja enda perele. Pakkumisi on ikka tulnud, aga siiani olen otsustanud aja maha võtta," ütles ta.