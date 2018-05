Tippjuhid: peamised riskid on geopoliitika ja küberkuritegevus. Küsimus ei ole kas, vaid millal see ettevõtet puudutab

Veel näitab uuring, et Põhjamaade ettevõtted on keskmisest enesekriitilisemad, kuid samas vägagi koostööaltid. „Põhjamaade suuremad ettevõtted on mõistnud, et tehnoloogia kiire arengu juures ei suuda üks ettevõte hallata kõiki ärilisi aspekte, mistõttu on strateegilisest koostööst kolmandate osapooltega saanud populaarseim kasvustrateegia. Seepärast tasub kindlasti ka Eesti ettevõtetel mõelda võimalikele strateegilistele partnerlussuhetele nii Eesti siseselt, aga ka Põhjamaade ettevõtetega, sest just nii on võimalik tagada kasv ja konkurentsivõime,“ ütles Lindpere.

Järgmise kolme aasta peamiste arenevate eksporditurgudena näevad Põhjamaade tippjuhid eelkõige Lõuna-Ameerikat ja Aafrikat, alles seejärel Ida-Euroopat, Aasiat ja Lähis-Ida.

„KPMG globaalne uuring kinnitas taaskord, et küberturvalisusest on saamas prioriteet ning 59% küsitletud tippjuhtidest pidas end isiklikult vastutavaks klientide andmete turvalisuse tagamisel,“ sõnas Lindpere. „Suurettevõtete hinnangul ei ole küberrünnaku ohvriks langemine enam küsimus „kas“, vaid „millal“ ning peamiseks ongi võimalike kahjude minimaliseerimine ning andmete ja süsteemide kindlustamine.“

Kuigi vaid pool (51%) küsitletutest ütlesid, et nad on küberohtude eest piisavalt kaitstud, näitas uuring ühtlasi, et võimalikud küberohud ei pärsi ettevõtteid digitaliseerumast ning koguni 71% tippjuhtidest soovib ise algatada ja juhtida digitaaltransformatsiooni oma organisatsioonis.

Lindpere sõnul on oluline ära märkida, et erinevalt üldlevinud arvamusest nagu ohustaks tehisintellekt töökohtade arvu, kinnitavad 62% tippjuhtidest, et tehisintellekt loob enam töökohtasid kui kaotab. Küll aga peavad ettevõtted tehnoloogia arengu tingimustes olema märksa paindlikumad nii oma ärimudelites, aga ka näiteks tööandjatena. Just paindlikkus ja kohanemisvõime saavad ettevõtetele otsustavaks – kui oled liiga aeglane, siis ootab sind pankrot.

„Suures plaanis on poliitika jõudnud taas juhatuse koosolekutele ning ettevõtte tegevuste ja laienemisplaanide juures tuleb silmas pidada pidevalt tekkivaid ja arenevaid rahvusvahelisi pingeid. See kehtib nii globaalselt, aga kindlasti mängib eriti olulist rolli ka meie regioonis,“ ütles Lindpere, kelle sõnul puudutavad igasugused kaubandussõjad, tariifid ja sanktsioonid globaliseerunud majanduses kõiki selles osalejaid.

KPMG globaalne uuring viidi läbi selle aasta jaanuarist veebruarini ning selles kaasati 1300 tippjuhti 11-lt olulisemalt turult ning 11st võtmesektorist. Küsitluses ei osalenud alla 500 miljoni dollarilise aastakasumiga ettevõtted, sealjuures kolmandiku vastanud ettevõtetest aastane kasum ületas 10 miljardit dollarit.