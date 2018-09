Tippjuhte värbavas ettevõttes toimus salapärane juhtide vahetus

Amropi teenuseid on tippjuhi otsingutel kasutanud näiteks Tallinna sadam ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselt. Nüüd tundub, et ettevõttes

toimuvad suured muudatused. Reedesest teatest selgus, et Amropist lahkuvad neli aastat ametis olnud juhtivpartner Ott Karolin ning ligi kaks aastat partneriks olnud Avo Kaasik.

"Partnerite Ott Karolini ja Avo Kaasiku lahkumine on kahetsusväärne ning jõustub koheselt. Meil on olnud rõõm teiega koostööd teha ning ootame sellele edukat jätku ka tulevikus," teatas ettevõtte.

Lahkumise täpsemaid põhjuseid ei soovinud Ott Karolin avaldada. "Oleme kõikide osapooltega kokku leppinud, et ei kommenteeri lahkumise tagamaid," ütles ta.

Amrop Eesti uus juhtivpartner on alates 1. oktoobrist Aiga Arste-Avotina, kes on ka Amrop Läti juhtivpartner ning partner Amrop Ukraina esinduses. Areste-Avotina on töötanud sihtotsingu valdkonnas alates 1996. aastast, kui ta ühines esimese kohaliku esindajana Amrop Lätiga ning käivitas Amropi tegevust Lätis ja Leedus.