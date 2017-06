Tippkoka restoran suleti imekiiresti. Vaidlust veab Läti väikepanga esindaja. Mida kujutab endast see pank?

Kohtutäiturid peatasid alles reede õhtul tavakülastajatele avatud Roman Zaštšerinski uue restorani "Mantel & Korsten" tegevuse.

Kadriorus Poska tänaval asuva söögikoha sulgemise põhjuseks on keeruline vaidlus. Nimelt võitleb restorani vastu toidukoha lähedal asuvas kortermajas tegutseva Baltikums Banks AS Eesti esindaja proua Tatjana Sarap ja veel mõned korteriomanikud, kirjutas Eesti Ekspress.

Mida kujutab endast see Läti pank?

Baltikums Bank on muutnud oma kaubamärki, pakkudes tooteid nüüd sinioranž panga nime (BlueOrange) all. 2001 aastal asutasid panga neli Läti ettevõtjat Alexander Peshkov, Sergey Peshkov, Andrey Kochetkov ja Oleg Chepulsky, kes tahtsid algul, et pank ainult neid teenindaks. Hiljem hakati pakkuma teenuseid ka teistele klientidele.

Pank uhkustab sellega, et nende kliendid elavad 90 riigis, kuigi pank alustas Balti riikides. Pangal on üle kolmesaja töötaja.

Pank teenis tänavu esiemses kvartalis 1,7 miljoni eurose maksueelse kasumi. Aastaga vähenes kasum 22 protsenti. Panga varade maht ulatub 637 miljoni euroni. Eesti oludesse pannes on pank natuke väiksem LHVst ja suurem Bigbankist. Eestis asub panga esindus endises Tallinna Panga majas – Tallinnas, Roosikrantsi 2.