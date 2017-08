Tippökonomist soovitab keskpankadel järgmiseks suureks majanduslanguseks valmistuda

Järgmise suure majanduslanguse või finantskriisi ajal on jälle tarvis negatiivseid intressitasemeid, kuid keskpangad peaksid paremini valmistama ette sellise rahapoliitika rakendamiseks, ütles ökonomist Kenneth Rogoff Briti lehele Telegraph.co.uk.

Harvardi ülikooli professor kirjutas Journal of Economic Perspectives avaldatud uuringust, et keskpangad peaksid hakkama praegu otsima võimalusi kärpimaks intresse alla nulli, et järgmise kriis ei saabuks keskpankadele ettevalmistusteta.

Tavaliselt leiavad ökonomistid, et kui intressid viiakse negatiivseks, siis viib see raha pankadest välja ja piltlikult madaratsite alla. Rogoff märgib, et kuna elektroonilised maksed on muutunud tavapäraseks, siis on see risk kaduv.

„Elektrooniliste maksete kasv ja sularahamaksete üha enam marginaliseerimine loob sujuvama tee negatiivseks intressipoliitikaks kui see oli paarkümmend aastat tagasi,“ kirjutas ta.

Ta soovitas, et riigid võiksid käibelt kõrvaldada suurema nimiväärtusega rahatähed, et sularaha ei kuhjataks kokku.