Tipptennisemängija investeeris Eesti idufirmasse Investly

Kolmekordne Grand Slami turniiri võitja ja kahekordne olümpiavõitja, tennisist Sir Andy Murray investeeris Eesti finantstehnoloogia ettevõttesse Investly, kes on hetkel kaasamas uut rahastusringi Ühendkuningriigis turuosa võtmiseks, teatas Investly.

Murray on alates 2015. aastast aeg ajalt investeerinud kõrge potentsiaaliga Ühendkuningriigis tegutsevatesse idufirmadesse nagu Revolut, kes täna TransferWise’iga rahvusvaheliselt konkureerib.

„Sir Andy Murray investeering on suureks tunnustuseks Investly meeskonnale. Ta on oma eduka tippsportlase karjääri kõrvalt hakanud tegema aktiivselt investeeringuid põnevatesse ja kiire kasvuga idufirmadesse. Investly sihiks on 1,5 triljonilise aastakäibega Euroopa faktooringuturg. Tehtud investeering saadab tugeva signaali Ühendkuningriigi avalikkusele, et ta usub meie sooritusvõimesse,“ selgitas Investly asutaja Siim Maivel.

Tänaseks on Seedrsi keskkonnas 500 000 naelasest raha kaasamise eesmärgist juba 92% täidetud. Investeerida saavad investorid üle Euroopa ning kampaania sulgub 22 päeva pärast.

Investlysse on eelnevalt investeerinud tööstur Sonny Aswani, ettevõtete ärikiirendi Startup Wise Guys ja üks Mandri-Euroopa suurim riskikapitali investor Speedinvest.

Investly on Eesti juurtega faktooringut pakkuv ettevõte, mis aitab Eesti ja Ühendkuningriigi ettevõtetel pikkade maksetähtaegadega arvete eest raha kiiremini kätte saada. Investly platvormil on üle 22 miljoni € väärtuses arveid rahastatud.