Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) alustas menetlust Elisa suhtes, et firma edastaks täpsemat ja põhjalikumat informatsiooni rändlustasude kaotamise kohta.

TJA sideturuosakonna juhataja Rivo Mets kinnitas, et amet on algatanud Elisa Eesti suhtes menetluse, et kontrollida Euroopa Parlamendi ja Nõukogu rändlusteenuse määruse nr 531/2012 nõuete järgimist. "Oleme tuvastanud mõned rikkumised tarbijate teavitamises. Elisa tegeleb nende rikkumiste lahendamisega, osad neist on praeguseks juba lahenduse leidnud. Menetlusega seotud täpsemad asjaolud on Elisa ärisaladus, mistõttu ei saa TJA neid avaldada," ütles ta.

Elisa Eesti väliskommunikatsiooni spetsialisti Kerli Linki sõnul pöörast TJA Elisa tähelepanu vajadusele anda tarbijatele täpsemat ja põhjalikumat informatsiooni Euroopa Parlamendi ja Nõukogu rändlusteenuse määruse nr 531/2012 kohaste valikute osas, et tarbijal oleks tagatud tervikliku ja põhjaliku info saamine. "Informatsiooni põhjal saaks tarbija rändluses andmeside kasutamisel teha valiku - kas määrusepõhise regulatiivse tariifi kasuks või alternatiivse, päevapiletil põhineva tariifi kasuks."

"Elisa asus seisukohale, et TJA nõuded ja soovitused olid põhjendatud ja asjakohased ning klientidele Elisa veebilehel avaldatud info vajas täiendamist. Seetõttu oleme lähtuvalt TJA tähelepanujuhtimisest korrigeerinud Elisa kodulehel avaldatavat infot ning lisanud ka kõnealuse määruse kohase meeldetuletuse tarbijatele regulatiivse režiimi valimisega kaasnevate rändlusteenuste tariifi eeliste kohta võrrelduna alternatiivse päevapileti režiimi valikul rakenduvatega. Euroopa internetipiletite tingimustega saab tutvuda Elisa kodulehel," ütles ta.

"Kliendid võivad ise Elisa iseteenindusbüroo kaudu või siis muudes teeninduskanalites vabalt valida ja ka igal ajal vahetada kliendi suhtes kohaldatavat andmeside-rändlusteenuse režiimi, valides ITB-s vastavalt kas määruse kohase tariifiskeemi või siis andmeside päevapileti. Praktikas näeme, et kliendid kasutavad võimalust vahetada rändluses tariifiskeeme väga aktiivselt. Sõltuvalt sellest millises mahus nad vastaval ajahetkel rändluses olles andmesidet tarvitada kavatsevad ja milliseid riike nad parasjagu rändluses olles läbivad."

"Näiteks üksnes Euroopa Liidus andmeside tarbimisel üle 270 MB päevas on päevapilet käesoleval hetkel kehtivate tariifide kohaselt reeglina tarbijale rahaliselt säästvam lahendus võrrelduna regulatiivse režiimi alusel kehtestatud tariifiga. Samas tarbimisel alla selle mahu on reeglina säästlikum aktiveerida pigem regulatiivne tariifiskeem. Neile, kes reisivad Euroopasse pikemaks perioodiks või soovivad lihtsalt rohkem andmesidet mõistliku raha eest, on Elisa valikus ka nädala ja kuupiletid, kus vastavalt 2GB ja 4 GB andmesidemahtu. Viimaste hinnad võrreldes reguleeritud tariifiga on vastavalt 36 % ja 47% soodsamad. Meie kliendid on nimetatud pakkumised heaks kiitnud ning neid valitakse iga päev üha rohkem ja rohkem," ütles ta.

"Kliendikaebusi sel teemal ei ole registreeritud, üksnes TJA poolne tähelepanu juhtimine," lisas Link.