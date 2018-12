TLT gaasibusside hanke nõuded välistavad kaks olulist bussimudelit

Riigihanke tehnilises kirjelduses on kirjas, et "Bussid peavad olema esisilla talaga." See tähendab, et välistatud on kõik teistsugust esisilla lahendust kasutatavad mudelid.

Eelkõige välistab nimetatud nõue Mercedes-Benz Citaro ja ka tänavu esitletud uue MAN Lion's City, mille esisild on sõiduomaduste parandamise eesmärgil varustatud sõltumatu vedrustusega ehk puudub nii-öelda esisilla tala.

Ühe pakkujana kvalifitseeruks hankele Scania Citywide, millel on vananenud tehnilise lahendusena tõepoolest ees jäik sild ehk rataste vahel tala ja seega sõltuv vedrustus. Sarnane lahendus on ka Mercedes-Benz Conectol, mis on Citarost odavam ja kasutusel näiteks Pärnu linnaliinidel.

"Kuna esisilla talaga tehniline lahendus on ettevõtte tänase kogemuse põhjal odavama ekspluatatsioonikuluga, siis see on ettevõtte eelistus. Arvestades hangitavate busside arvu eeldame, et tootjad on valmis pakkuma esisilla talaga lahendust," ütles TLT kommunikatsioonijuht Kaarel Kutti Ärilehele.

Peale ühe bussimudeli on Kutti kinnitusel praegu kõik TLT bussid esisilla talaga lahendusega. "Ka täna ettevõtte bussiparki kuuluvatel MAN-bussidel on esisilla talaga tehniline lahendus," lisas ta.

Kui esisilla talaga lahenduse tingimus saab liigselt konkurentsi piiravaks, siis on TLT Kutti sõnul valmis kaaluma sellest tingimusest loobumist. "Esialgu ootame tootjatelt läbi riigihangete registri tagasisidet, mille järel otsustame ka järgmised sammud," ütles ta.

Alates järgmise aasta teisest poolest peaks TLT saama okku 60 uut normaalpikkuses ja 40 liigendbussi, mis moodustavad rohkem kui viiendiku TLT kasutuses olevast 469-st bussist. Sama lepingu raames võib TLT osta veel 100 bussi, mis tõstaks nende koguarvu 200-ni.