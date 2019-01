TLT peab kahe nädalaga leidma üle saja bussijuhi. Tulevikus läheb asi aga veel kriitilisemaks

"On selge, et juba kolmeteistkümne päeva pärast kui võtame üle Tartu linnaga võrreldavas mahus ühistranspordi korraldamise, kasvab kriitilise piirini ka täna Tallinna Linnatranspordis töötavate bussijuhtide, aga ka remonditöökodades töötavate lukkseppade tööaeg.

Tugeva konkurentsi tõttu on rohkem kui saja bussijuhi leidmine väga keeruline ülesanne, kuid Tallinna bussiliinide teenindamiseks peame tegema endast parima," rääkis TLT kommunikatsioonijuht Kaarel Kutti.

Küll aga ei eelda nad, et kõik endised MRP bussijuhid neile tööle tuleks. "Me ei tee täna vahet, millises ettevõttes bussijuhid varem töötanud on. Kõik bussijuhid, kes suudavad tööga hakkama saada on teretulnud ja saavad tööle," lubas Kutti.

"Konkurentsiga toime tulemiseks jälgime, et meie bussijuhtide keskmine palgatase oleks atraktiivne ja ületaks transpordisektori keskmisest töötasu. Näiteks 1. jaanuarist kasvas Tallinna Linnatranspordis juhtide palgatase alates 6%, st palk jääb vahemikku 1200 - 1300 eurot, kuid eeskujulikel juhtidel on võimalik teenida märkimisväärselt kõrgemat töötasu.

Loomulikult võib eeldada, et kui üks bussifirma lõpetab, siis hakkavad tööta jäänud bussijuhid tööd otsima. Samas tuleb arvestada, et mitte kõik bussijuhid ei soovi ilmselt asuda Tallinna Linnatransport AS-i palgalehele ning suur osa bussijuhte võtab ilmselt MRP Linna Liinid tegevuse lõppemise järel hoopis mõneks ajaks puhkuse."