TLT-st lahti lastud haldusjuht võitis töövaidluskomisjonis

Pärast seda kui endine poliitik Deniss Boroditš linnale kuuluva ja skandaalidest räsitud Tallinna Linnatranspordi AS-i juhiks sai, algatas ta välisauditi tulemuste põhjal sisejuurdluse, peatas TLT pikaaegse haldusjuhi Toivo Moorasti töölepingu ning tegi Moorasti kohta prokuratuuri kuriteoteate.

Augustis peatatud töölepingu ütles TLT Moorastile lõplikult üles 3. septembril ning kolm kuud hiljem, 18. detsembril otsustas töövaidluskomisjon, et endise juhi töölepingu ülesütlemine oli põhjendamata ning määras talle ka TLT poolt hüvitise. Moorast ise ei soostunud ütlema kui suur summa talle välja mõisteti, küll aga oli see väiksem tema soovitust ehk kuue kuu palgast. Ta kinnitas, et tema suhtes algatatud kriminaaluurimisest ei tea ta rohkem midagi, kui toona ajakirjandusest luges. "Ükski uurija või prokuratuur minuga ühendust võtnud pole, kahtlustust samuti esitatud pole," loetles Moorast.

Auditi tulemuste põhjal esitas TLT kuriteoteate põhja ringkonnaprokuratuurile, kes alustas teate peale kriminaalmenetlust. Kriminaalasi algatati paragrahvide järgi, mis puudutavad riigihanke menetluse nõuete rikkumist ja toimingupiirangu teadvat rikkumist suures ulatuses.