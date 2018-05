Tõeline peavalu: mitmed USA meediakanalid on tänasest Euroopa riikide jaoks suletud. Miks?

USA suurimate ajalehtede online-versioonid on valinud Euroopa andmekaitse reeglite tõttu lihtsama tee - blokeerida ligi 500 miljoni kasutaja sissepääs nende väljaandele, kirjutab Bloomberg. Sama seis on ka mitmete telekanalitega.

Los Angeles Times, Chicago Tribune, New York Daily News on vaid olulisem osa neist, kes on pidanud oma kodulehele panema teate: "kahjuks ei ole meie veebileht suuremale osale Euroopa riikidest kättesaadav."

Tegelikult tähendab see Euroopa Liitu ja ligi 500 miljonit inimest. See on 1,5 korda kogu USA rahvaarv. Lisaks ei saa teatud väljaandeid lugeda ka Euroopa Liidus asuvad USA kodanikud. Populaarne "loe seda hiljem" teenus Instapaper ütleb oma kodulehel, et nende teenus on Euroopas elavatele residentidele suletud ja nad teevad muutusi, et viia end kooskõlla uute andmekaitsereeglitega.

Sama teed on läinud ka telekanalid. Näiteks History ja Lifetime kanalite omanikfirma veebilehel on kirjas, et "sisu ei ole teie piirkonnas nähtav."

Samas ütleb Suurbritannias tegutseva firma Port tegevjuht Julian Saunders, et see ei tähenda, et need väljaanded ja kanalid ei peaks end uute reeglitega kooskõlla viima, sest nad omavad endiselt andmeid liidu elanike kohta.