Tõeline rahvaaktsia: Tallinna Sadama aktsiaid märkis ligi 14 000 inimest, nõudlus oli kolm korda suurem kui pakkumine

Tallinna Sadam aktsiate esmases avalikus pakkumises osales 102 institutsionaalset investorit 22 riigist ja 13 723 jaeinvestorit Eestist, nõudlus ületas pakkumsit enam kui kolmekordselt. Aktsia hinnaks kinnitati 1,7 eurot.

Aktsiad jaotatakse investoritele hinnaga 1,70 eurot aktsia kohta ning jaotatavate aktsiate koguarv on 86 704 968. Pakkumise kogumahuks kujunes seega ligikaudu 147,4 miljonit eurot.

“Investorite, nii Eesti jaeinvestorite ja pensionifondide kui ka rahvusvaheliste fondide väga suur huvi Tallinna Sadama aktsia vastu annab meile kindlustunnet, et oleme stabiilse dividendiaktsiana pälvinud investorite usalduse,” lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. “Üheks meie väga oluliseks eesmärgiks aktsiate börsil noteerimisel oli anda igale Eesti inimesele võimalus saada osa Tallinna Sadama tulevikust. Seda võimalust kasutanud inimeste arv on muljetavaldav ning tänan kõiki teid – Eesti inimesed – meile osutatud usalduse eest. Samas on 22-st riigist kutselise investori osalemine tunnustus meie ettevõttele ja Eesti majandusele.”

Kuni 1000 aktsiat märkinud investorid saavad 100% märgitud aktsiatest, Jaeinvestorite märkimisavaldustele kuni 3000 aktsiat jaotatakse 1000 aktsiat ületavast mahust 51,34%.