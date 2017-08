Tõeline reaalelu seebikas: miljonäri järeltulija otsustas armastuse nimel loobuda megasummast

Angeline Francis Khoo on Malaisia ärihiiu Khoo Kay Pangi tütar ning oleks ka Laura Ashley impeeriumi pärija, kuid paraku tegi ta otsuse loobuda enam kui 400 miljonist dollarist ja valis selle asemel oma armsama, kirjutab Celebrity Networth.

Angeline kasvas üles ümbritsetuna turvameestest ja ta elas 15 magamistoaga kodus. Perel olid majad kokku kolmel kontinendil ja nad reisisid eralennukiga. Kõigest sellest otsustas ta loobuda.

Oma praeguse abikaasaga kohtusid nad tudengipõlves, Inglismaal Oxfordi Ülikoolis. Jedidiah Francis on pärit Kariibidelt ja naise isa ei olnud tütre valikuga nõus. Arvati, et Angeline on just see, kes võtab pärast isa pensionile minekut juhtohjad Laura Ashleys. Siis aga ähvardas isa, et ta ei päranda oma tütrele midagi, kui ta Jedidiahiga abiellub. Angeline ei hoolinud ähvardusest. Ta ei kahelnud kordagi. Mees oli talle olulisem.

Nii abielluski paar Pembroke'i Kolledži kabelis. Tseremoonia maksis umbes 2000 dollarit ja 30 külalise seas olid nende sõbrad ja Jedidiahi sugulased. Keegi Angeline perekonnast kohal ei olnud.

Pärast pulmi kolis paar mehe väikesesse korterisse. Angeline sai tööd turunduse valdkonnas, et ots-otsaga kokku tulla. Ta ei olnud sellise eluga harjunud ning väikese eelarvega arvestama pidanud. Ta ütleb täna, et see aeg oli nende abielu raskeim, aga ka parim. Paar sai lähedasemaks.

Angelinel ei ole isast häid mälestusi. Ta püüdis kõiki alati rahaga kontrollida. Lahutusprotsess Angeline'i emast kestis viis karmi aastat. Pärast lahutust leppis Angeline emaga ära. Ta ei kahetse tänase päevani, et loobus isa varandusest, kuid loodab, et ehk annab isa talle kunagi andeks.