Tõeline üllatus. Jaapanis on enimmüüvad seinakalendrid... Vladimir Putini piltidega

Putin on kalendrite võistluses nii populaarne, et on teisele kohale löönud kodukootud näitlejast staari Kei Tanaka ja kolmandale kohale iluuisutaja Yuzuru Hanyu.

Ajal kui detsembri lõpp lähenes osteti Jaapani poeletid kalendritest tühjaks. Populaarse poe Loft andmetel on enimmüüdud kalendrite kaanestaar Vladimir Putin. Amazon Japan raporteeris sarnasest Putini trendist. Iseäranis on selle trendi taga noored naised, teatas Lofti pressiesindaja Weekly Postile.

“Võin vaid oletada, et Jaapani naistele meeldivad keskmisest Jaapani poliitikust eksootilisemad ja jõulisemad mehed, kes erinevad nendest keda igapäev nähakse,” ütles Tokio Temple University rahvusvaheliste suhete professor Robert Dujarric. “Me teame kui haruldane on see, et jaapani mehed näitavad oma muskleid, kuna seda ei peeta siin stiilseks.”

Kuigi Putin võib isiklikult meeldida, pole paljud Jaapanlased teadlikud Venemaa liidri sekkumisest Süüria konflikti, Ukraina vägivalda ja hiljuti endise vene spiooni mõrvakatsest Suurbritannias, kuna kohaliku meediat huvitavad rohkem kodulähedast teemad, märkis Hongkongi leht.

Putini kalendrites on Venemaa riigipeast palja ülakehaga, spordisaalis treenimisest ja mängimisest koertega pildid. Üks koer on Akita tõugu, mille kinkiks Putinile 2012. aastal Jaapani valitsus. Samuti on kalendrites pilte temast poseerides püütud kalaga ja kus ta vaatab binokliga kaugusesse.