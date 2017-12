Tõendamata päritolu õunu müünud skandaalse ettevõtte aastakäive oli 23 eurot

Seni tõendamata päritoluga õunte müümise tõttu politsei huviorbiiti sattunud osaühing Mulgi Õun kuulub kahele ettevõttele, kelle omanikud on Paavo Otsus, Siim Kabrits, Eva Maran ning Omaani kodanik Amer Awadh Salim Al Rawas, kirjutab err.ee.

Mulgi Õuna möödunud aasta tegevusaruanne on lakooniline: osaühingu peamiseks tegevusalaks on põllumajandussaaduste tootmine, töötlemine ja müük. Käive oli eelmisel aastal kõigest 23 eurot, see oli ühtlasi ka kasuminumber. Tööjõukulud puudusid.

Sarnane oli ettevõtte majandustegevus ka varasemal kahel aastal, kus käive ja kasum olid võrdsed ning jäid 11-14 euro vahemikku.

Mulgi Õunast 50 protsenti kuulub osaühingu Aran PM kaudu marjakasvatajana tuntud Paavo Otsusele. Aran PM on tegevusalana märkinud muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatuse. Erinevalt Mulgi Õunast on sellel viie töötajaga ettevõttel ka arvestatav majandustegevus: eelmisel aastal oli käive ligi 216 000 eurot ja kasum üle 144 000 euro. Aran PM on tegutsenud ligi kuus aastat.

Paavo Otsus on osanik veel neljas ettevõttes ja kuulub lisaks ka näiteks aiandusvaldkonna ettevõtjaid ning haridus- ja teadusasutusi ühendava Eesti Aiandusliidu juhatusse, olles ka selle aseesimees.

