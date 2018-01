Tõesti kahtlane juhtum: abielupaari surmaga seoses tuleb välja uusi asjaolusid, mis lugu üha kahtlasemaks muudavad

Kanadat raputas detsembri keskel, enne jõule, topeltsurm või koguni -mõrv. Oma müügis oleva maja keldrist leiti miljardär Barry Shermani ja tema abikaasa Honey köitpidi laes rippuvad surnukehad. Hiljem selgus, et mõlema surm saabus lämbumise teel. Meedias hakati kohe spekuleerima (politsei algatas selle ise), et mees tappis naise ja poos end siis ise üles. Väga paljud faktid viitavad aga, et see ei pruugi siiski nii olla.

Barry Sherman oli tõeline karakter ja väga armutu ärimees. Ta on öelnud, et kui ta kunagi istub maha ja kirjutab memuaarid, siis oleks see tõeline menuk, mis oleks täis intriigi ja korruptsiooni, mida tema valitud ala ehk farmaatsiatööstus täis olevat. Tuleb loota, et härra jõudis midagi juba kirja panna, sest ehk valgustab see veidi tema ja abikaasa müstilise surma tagamaid.

Sherman oli surres 75-aastane. Ta lõi firma Apotex, mis hakkas tootma madala hinnaga geneerilisi ravimeid, mis hammustasid valusalt suuri ravimitootjaid. Apotex on maailmas suuruselt seitsmes ravimitootja. Shermanid panid hiljuti müüki oma Toronto häärberi, mil hinnaks 5,4 miljoni dollarit. Just sama maja keldrist abielupaari surnukehad nende kinnisvaramaakleri poolt avastatigi. Ta valmistas nimelt hoonet ette lahtiste uste päevaks. Surnukehad rippusid nende sisebasseini lähedal. Sissetungimise märke ei olnud. Politseil ei ole siiani ühtegi olulist niidiotsa.

Praegu on politsei versioon siiski mõrv ja suitsiid ehk siis see, et mees tappis naise ja siis iseenda. Sõbrad ja sugulased on sellest šokis ja nõuavad, et nende sõbra mainet sel moel jalge alla ei trambitaks. Abielupaaril on neli täiskasvanud last.

Sõbrad kirjeldavad 70-aastast Honey Shermani kui lõbusat ja sõbralikku inimest. Tema vanemad olid Holokausti ohvrid ning ta sündis koonduslaagris. Barry Shermanil on kavala ja võitleja hingega ärimehe maine. Ta oli südames teadlane ning töötas kontoris pikki tööpäevi kuni viimse hingetõmbeni.

Vaatamata suurele varandusele elasid Shermanid tagasihoidlikku elu. Nad lendasid turistiklassis ka sõitsid vanade autodega. Isegi nende häärber oli võrreldes teiste naabruskonna majadega tagasihoidlik.

Shermanid olid suured heategijad ja annetajad, kes andsid sadu miljoneid ülikoolidele, haiglatele, parteidele ning mujale.

Surma hetkel ehitas abielupaar uut kodu, nad planeerisid tütre pulmi ja nautisid oma kolmanda lapselapse esimesi kuid. Neil oli planeeritud pikk puhkus enda Lõuna-Florida kodus. Honey pidi puhkusele sõitma vaid paar päeva pärast traagilist sündmust.

Perekond on väidetavalt palganud asja uurima ka riigi parimatest eradetektiividest ehk endistest politseiuurijatest koosneva meeskonna, et "ükski kivi ei jääks ümber pööramata".

Sherman oli Kanada rikkuselt 15. inimene. Tema vara väärtus oli 3,6 miljardit dollarit.