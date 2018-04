Toetusskeemide muutmine on toonud Eestis päikeseenergia buumi

Taastuvenergia toetusskeemi muutumine ja päikesepaneelide toetus on andnud Eesti päikeseenergia sektorile sisse tõsise hoo, mida võib liialdamata võrrelda buumiga, kirjutab Äripäev.

"Tänavu tuleb paras ralli. Planeeringuprotsessi jõudnud jaamu, millel on investeerimisotsused tehtud, kus käib ettevalmistus ja lubade taotlus, on meile teadaolevalt 20-25 megavati jagu, mis on sama palju, kui Eestis päikeseelektrilist võimsust praegu üldse on," rääkis Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juht Andres Meesak.

Kiirustamise põhjus on seadusemuudatus, mille järgi saavad suuremat toetust tootjad, kel aasta lõpuks päikesepark püsti. "Küsimus ongi selles, kui palju reaalselt valmis ehitada suudetakse. Sektor on väike, ettevõtteid ei ole palju ja tingimustes, kus ei teata, mis saab aasta pärast, ei taheta suure hooga laieneda ka," kommenteeris ta.

Aga päikesepaneelide paigaldajatel on Meesaki sõnul tänavu kindlasti kiire aeg.

