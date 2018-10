Toetust peaks andma eelkõige kõrge palgaga eksportijatele

Tänavusel Äriplaani konverentsil jäi kõlama mõte, et Eestil puudub selge suund, kirjutab Äripäev.

Ka Luminori peaökonomist Tõnu Palm on seda meelt, et meil tuleks paika panna selged fookused. “Mõistlik on panna paika fookus ja toetada neid valdkondi, kus eksporditakse ja maksatakse kõrget keskmist palka – sealt hakkavad tulema ka õiged lahendused,” ütleb Palm.

“Sisenõudlus suudab hakkama saada niikuinii. Praegu kasvab majandus kiiremini, kui on potentsiaal. Pikaajaline kasv sõltub sellest, kui palju suudame tooteid ja teenuseid välja müüa,” rõhutab ta.

