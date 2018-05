Tohutu kukkumine: 20 aastat tagasi ajalooline pärandus, nüüd eraisiku pankrot

Pankrotiavalduse andis ta sisse, kui tema vastu esitasid nõuded kolm võlausaldajat. Üks neist muide Trumpi World Toweri juhtkond. Naisel on seal kolm korterit, mis lähevad haamri alla. Teised kreeditorid on kaks õigusbürood, kellele naine võlgu on.

Ta on erinevatele tegelastele veel võlgu kokku sadu tuhandeid dollareid ning Catellan Capitalile lausa 4,6 miljonit dollarit.

Wildensteini vara väärtus on 16,386 miljonit dollarit. Selle hulgas on ka 4,5 miljonit dollarit, mida naine ei ole veel siiani oma 1999. aasta lahutuse järel saanud ehkki ta eks-abikaasa on juba alates 2008. aastast surnud. Naise vara väärtus on niisiis võlgadest suurem, seega loodab ta kõik kohustused siiski tasuda.