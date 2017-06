Toiduainetööstur soovitas leppida enam kui kahekordse võihinnaga

Võipakid poeriiulil Foto: Sven Arbet

Või maailmaturuhind on aastaga kahekordistunud ning jõudsalt kerkivad ka teiste piimarasva sisaldavate toidukaupade hinnad. Suured toiduaine-tööstused on hakanud toodetes kasutama üha enam piimarasva ning see on tõstnud järsult nõudlust. Eesti piimatööstuse E-Piim juht Jaanus Murakas ütles, et tõenäoliselt ei ole praegune hinnatõus lihtsalt lühiajaline hüpe, vaid kõrgema hinnaga tulebki leppida, kirjutab err.ee.