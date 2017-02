USA toidainetööstuskontsern Kraft Heinz otsustas lõplikult loobuda Unileveri ülevõtmiskatsetest. Ketšupitootja luhtunud katse osta ära margariiniga kuulsaks saanud Hollandi-Briti firma lisas Reutersi teatel järjekordse märgi läbikukkunud suurtehingute nimekirja.

Reutersi andmeil on aasta algusest saadik läbi kukkunud vaid 87 ülevõtmistehingut, märkimisväärselt vähem kui mullu, mil samal perioodil ei jõudnud õnneliku lõpuni 111 tehingut. Kraft Heinzi ja Unileveri ühinemistehingu kõrge hinna tõttu on aga tänavu läbikukkunud tehingute kogumaht 205 miljardit dollarit, ehk neli korda suurem kui mullu.

Mullune suurim põrumine leidis aset aprillis, mil kukkus kokku USA ravimitootja Pfizeri ja Iirimaa firma Allergan 160 miljardi dollarine tehing. Tehingu ärajäämise peapõhjus oli tõik, et Pfizer tahtis seda lahendada tagurpiditehinguna - nii, et ühendav firma oleks olnud Allergan ja ühendfirma peakorter oleks tulnud Dublinisse. See aga ei sobinud kohe üldse USA rahandusministeeriumile.

Eelmises veebruaris jäi vaid katse staadiumi Honeywelli pakkumine osta ära 90,7 miljardi dollariga United Technologies, sest sellele poleks saanud konkurentsiametnike heakskiitu. Samuti ei oleks USA kontoritarvete poodide kett Staples saanud konkurentsimaeti heakskiitu 6,3 miljardi dollari suurusele tehingule rivaali Office Depot ühendamiseks.