Toiduäpp Wolt kasvab hoogsalt

Täna Klaipedasse ehk oma kuuendasse Baltikumi linna laienenud toidutellimise rakenduse Wolti kasutajate arv Baltimaades ületas 200 000 piiri ning ettevõtte on aastaga regioonis käivet kasvatanud kuus korda.

Wolti Baltimaade juhi Liis Ristali sõnul on Wolt täna kindlasti Balti regiooni kiireima kasvuga toidutellimise teenusepakkuja. “Meil on täna Eestis, Lätis ja Leedus üle 200 000 kasutaja, anname kullerina sissetuleku teenimise võimaluse siin enam kui 1 200 inimesele ja aitame teha lisamüüki üle 600 restoranile. Kusjuures rõhk on sõnal täna, sest kasvame tõesti iga päev,” lisas Ristal, kelle kinnitusel on idufirma viimase 12 kuuga Baltimaades käivet kasvatanud kuus korda.