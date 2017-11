Toiduliidu juht: tekitab nördimust kui näed, millise kirega on valitsus pannud ka ametnikke lolle otsuseid kaitsma

Suhtekorraldusbüroo Miltton Nordicsi korraldatud lobiteemalisel konverentsil "Kes seda lobi keedab" rääkis toiduliidu juht Sirje Potisepp riigi seadusloomet kritiseerides, et ta pole 11 aastat liitu juhtinuna nii palju Toompea vahet käinud kui sel aasta.

"Eriti suure kogemuse seadusloomega seoses on andnud mulle see aasta. 11 aasta jooksul pole ma nii palju Toompeal käinud kui sel aastal! Kõik kingad hakkavad ära kuluma," muigas Potisepp.

Kuid jätkas siis tõsinedes. "Aga ma rõhutaksin järjekordselt seda ja ma ei tea millal seda ka võetakse lõpuks kuulda, et on nördimust tekitav kui erialaliite kaasatakse seaduseloomesse kaasamise kui sellise või linnukese kirja saamise pärast. Kutsutakse inimesed kokku, kuigi eelarves on juba teatud miljonid ära planeeritud ja siis näed, millise kirega ministrid kaitsevad oma vahvaid makse ja millise kirega on ametnikke pandud neid lolle otsuseid kaitsma. Ukse taga siis hiljem needsamad ametnikud vabandavad ja ütlevad, et saavad muidugi aru, et tegu on rumalate otsustega."

"Mul on olnud häbi saata vahel meie ettevõtetele eelnõusid laiali, sest sealt on puudu mõjuanalüüsid. Eelnõudel peab olema konkreetne mõjude analüüs ja kindlasti võiks nende osas teha koostööd," rõhutas Potisepp.

Konverentsil samas paneelis osalenud vandeadvokaat Jüri Raidla arendas Potisepa mõtet edasi. "Võib-olla on meil vaja tegeleda siis kirgede juhtimisega, aga neid tuleb juhtida kirglikult tegema õigeid asju," sõnas Raidla. "Aga tegelikult on ju kaasamise mõte selles, et ühiskond ära kuulata ja nendega arvestada. Praegu toimib kaasamine pigem sellena, et valitseja otsustab, kas ta kaasab või mitte. Kaasamine on formaalne või lausa võltsnähtus võimu juures praegu ja nüüd oleks vaja leiutada selle jaoks mingi uus sõna."