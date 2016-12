Ärileht küsis Eesti Toiduliidult, milline oli nende 2016. aasta ning millisena näevad nad valdkonna tulevikku. Toiduliidu juht Sirje Potisepp ennustab sektorile rasket aastat. Maksutõusud viivad inimesi üha enam Lätti.

Potisepp toob esmalt välja need sündmused, mis iseloomustasid sektorit 2016. aastal. Alates Venemaa ekspordipiirangute kehtestamisest kogu toidusektor maadelnud tõsiste raskustega. Kahe aasta eest hakkas lihasektorit räsima Aafrika seakatk.

„Selle tulemusel on isevarustatuse tase langenud niipalju, et meil ei jätku enam sealiha kodumaiste vajaduste katmiseks," tõi Potisepp välja.

Ta nimetas ka piimahinna langust, mis õnneks on nüüd hakanud taastuma.

Positiivse poole pealt nimetab ta aga seda, et 86% tarbijatest eelistab eestimaist toidukaupa ning valitakse ka kallimaid tooteid. Siiski peaaegu 50% toidukaupadest müüakse kampaaniahindadega.

Ees on rasked aastad

2017. aasta tuleb toidusektorile Potisepa hinnangul raske. Valitsuse vahetus tehitas suure segaduse ning uus maksupoliitika paneb muretsema joogi- ja toidutööstuse tuleviku pärast.

„Kõige rängem maksutõus ootab ees 2018. aastal. Juba ilma maksutõusudeta prognoosisid toidutööstuste juhid tänavu sügisel uueks aastat toiduainete hinnatõusu, sest valdav osa sisendhindadest on tõusuteel. Siis ei teadnud me veel midagi gaasiaktsiisi tõusust, alkoholiaktsiisi plaanitust kiiremast tõusust ning magusamaksust," rääkis Potisepp.

Maksutõusud väljenduvad toote lõpphinnas ning see omakorda suurendab piiriülest kaubandust veelgi.

„Muidugi ei sõideta Lätti ainult limonaadi pärast, aga kui sinna on põhjust minna juba seetõttu, et üldine toidu hinnatase Eestis kasvab, siis jääb oluline osa maksurahast Lätti. Ma ei pea seda olukorda normaalseks. Valitsusel terendab ühel hetkel ees olukord, kus tuleb tõdeda, et antud lubadustele ei ole eelarves siiski piisavalt katet, sest maksud ei laeku planeeritud mahus ning siis hakatakse taas uusi makse kehtestama," pealgab toiduliidu juht.

Tema kõige suurem mure vaatab aga vastu alates 2018. aastast, mil toimub järsk maksutõus, mille tulemusel hakatakse kokku hoidma eelkõige toidult.

„Kindlasti on ka uuel aastal toidusektori jaoks olulisteks märksõnadeks eksport ja uued sihtturud. Eesti tuntusele aitaks oluliselt kaasa Eesti uue brändi loomine, mis hõlbustaks enda tutvustamist ja uutele turgudele sisenemist. Loodame, et see projekt jõuab EAS-s eduka lõpuni.

Kindlasti soovime jätkata koostöös maaeluministeeriumi ja põllumajandus-kaubanduskojaga avatud tööstuste nädala elluviimist, mis sel aastal toimus esmakordselt. Huvi toidutööstuste külastamise vastu oli suur ning loodame, tahame ka uuel aastal näidata, kuidas valmivad suurtootmistes need tooted, mis meile kõigile meie igapäevaselt toidulaualt tuttavad," ütles Potisepp lõpetuseks.