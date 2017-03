Toidurassism. Idaeurooplased peavad leppima madalakvaliteetsete Lääne toidukaupadega

Ida-Euroopa riikide tarbijakaitsjad ja poliitikud kaebavad, et neil müüdavad samad kaubad kui rikkamates Lääne-Euroopa riikides ei ole teps mitte sama head, kirjutas Süddeutsche Zeitung.

Erinevates maades läbiviidud testide tulemusel selgus, et Nutella kreem, Coca-Cola, vorstid ja kalapulgad on vormilt samad kui Lääne-Euroopas müüdavad, kuid sisult mitte. Valitsusjuhid soovivad seda muuta seaduse vormis Euroopa Liidu tasandil.

„See on viimase aja üks suuremaid skandaale,” ütles Ungari valitsuse esindaja Janos Lazar.

„Me ei aktsepteeri mingisuguseid erisusi Euroopa Liidu sees,” ütles Poola peaminister Beata Szyldo.

Ida-Euroopas paisuv skandaal võib muutuda probleemiks Euroopa Liidule ja ettevõtetele. Slovakid, tšehhid, poolakad ja ungarlased tunnevad, et neid diskrimineeritakse supermarketites.

Poola ajaleht Gazwta Prawna nimetas nähtust toidurassisimiks.

Ungari toidujärelevalveamet NEBIH võrdles hiljuti Lidli ja Aldi poolt Austrias ja Ungaris müüdud 24 toidukaupa. Manneri kohalikud vahvlid olid vähem krõbedad. Ungari Nutella kreem ei olnud nii kreemikas kui Austria oma. Slovakkia põllumajandusministeerium leidis 22 rahvusvahelise toidukauba osas karjuva erinevuse. Slovakkias müüdud vorstis oli lihasisaldus väiksem, küll aga oli seal sama Lääne bränditootest rohkem rasva. Praha ülikool avastas, et Tšehhis müüdud pepsi ei olnud valmistatud nagu Saksmaaal suhkrust, vaid siirupist. Lisaks kasutati tšehhi joogis odavamat magusainet aspartaami. Tšehhis müüdud Iglo kalapulkades oli kalasisaldus seitse protsenti väiksem kui Saksamaal müüdavates. Mõni ime, et toit ei maitse samamoodi kui nende koostis on erinev.

Visegradi riigid soovivad Euroopa Liitu tegudele sundida. Tšehhi põllumajandusminister Marian Jurecka ütles, et tunneme end Euroopa prügikastina.

„Ei tohi olla esimese klassi ja teise klassi Euroopa Liidu kodanikud,” ütles Slovakkia peaminister Robert Fico.

Lääne toiduainetööstustele nagu Sprite’i tootjale Coca-Colale ja Nutella valmistajale Ferrerole on sellised diskriminieerimissüüdistused väga ebameeldivad. Coca-Cola teatas, et nende magusavaliku määras toote pudeldaja. Konkreetne retsept arvestas kohalike maitseeelistusi. Ja üleüldse olevat retsept sama mida kasutatakse Hispaanias ja USAs. Ferrero selgitas kah erinevust eri tarbijate erinevate maitsetega. Näiteks Prantsusmaal on Nutella vedelam, et paremini katta pehmemat valget saia, seletes ettevõte.

Teised ettevõtted arvestavad, et Ida-Euroopas on tarbijate ostujõud madalam ja madam hind saavutatakse kvaliteedi arvelt. Praha ülikooli uuringu kohaselt on Ida-Euroopas sageli liha ja kala kallim kui Lääne-Euroopas. Et Lääne-Euroopas on konkurents tugevam, on seal paljud toidukaubad odavamad, ütles Slovakkia tarbijakaitseameti juht Milos Lauko. „Argument, et kvaliteeti on alandatud hindade langetamiseks on seetõttu vale.”