Toidutööstused hädas: valitsuse suhtumine on, et mis see paar senti elektrilt hinnatõusu teile ikka teeb. Paratamatult peab tarbija hakkama rohkem maksma

Kui valitsus on valmis tunnistama, et aktsiistõusude mõjul on riigil saamata jäänud suurusjärk 100 miljoni eurot, siis Potisepa sõnul on see mõju kordades suurem.

Oluline märksõna toidutööstuste jaoks on eksport. Kes suudab eksportida, see jääb ka ellu. Ekspordiga kaasneb protektsionismi küsimus, sest iga riik ka Euroopa Liidus püüab oma turgu kaitsta. Potisepp tõi välja, et juhul, kui meie ettevõtted ei ekspordiks, ei oleks meil tarvis ka praeguses mahus põllumajandust.

Eestimaalased eelistavad küsitlustes eestimaist toitu 90% ulatuses, samas tegelikus ostukorvis on kodumaist kaupa vaid 60% ulatuses.

Tuleval aastal jätkub Potisepa kinnitusel surve ka toiduainete hinnatõusule.

Leiburi juht Asso Lankots märkis, et toidunisu hind on viimase 12 kuu jooksul tõusnud 30% ning oktoobris, novembris ja detsembris hakkab see kajastuma ka lõpptoodete hinnas. „Midagi sellist ei ole ettevõtetel võimalik oma jõududega üle elada,“ ütles Lankots.