Toimingupiirangu rikkumises kahtlustatavad Narva linnavolikogu liikmed on paljude firmade nõukogudes

Narva Vesi AS - juhatuse liige Keskerakonna fraktsiooni esimees Aleksei Voronov. Kommunaalettevõtte tegevust korraldab Narva linna arenduse ja ökonoomika amet.

Transsservis-N AS - nõukogus volikogu esimehe asetäitja Larissa Olenina. See on kommunaalettevõte, mis korraldab siseministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel piiriületust ja parkimist Narva piiripunktis. Ettevõtte tegevust korraldab samuti linna arenduse ja ökonoomika amet. Firmat on juhtinud juba alates 1997. aastast Vladimir Mižui.

Narva Linna Arendus SA - nõukogus kahtlustatavatest Aleksei Mägi ja Aleksei Voronov.

Narva Haigla SA - nõukogus Ilja Fjodorov, Aleksei Voronov ja Aleksei Mägi

Narva Muuseum SA - nõukogus Tatjana Stolfat

Arenduse ja ökonoomika ametil on majandusaasta aruanne esitamata. Ameti haldusalas olevatel kommunaalettevõtetel ei lähe seejuures just suurepäraselt. Narva Bussiveod esitas 2016. aasta veebruaris pankrotiavalduse ja koondas 74 töötajat, kuna ei võitnud linna korraldatud bussiveohanget. Maha jäid võlad nii eraisikute kui riigi ees.