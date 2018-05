Toivo Tänavsuu vastab meie seast lahkunud Cardo Remmeli abistamisega kaasnenud kriitikale: õigustatud on kõigi, nii vaeste kui rikaste toetamine

Vähiravifond teatab kurvastusega, et lahkunud on ettevõtja Cardo Remmel, kelle ravile pani fond hiljuti annetajate toel õla alla. Cardo kui pealtnäha eduka ettevõtja toetamine tõi fondi suunal omajagu kriitikat, millele fond nüüd vastas.

"Teatame kurvastusega, et lahkunud on ettevõtja Cardo Remmel, kelle ravile panime hiljuti annetajate toel õla alla. Paraku on soolevähk selline elukas, mis allub ravile pigem halvasti kui hästi. On muidugi ka erandeid," kirjutas vähiravifond Facebooki postituses. "Vähiravifond on mõtetes Cardo perega."

Jätkub postituse tekst:

Cardo kui pealtnäha eduka ettevõtja toetamine tõi fondi suunal omajagu kriitikat, mis väärib siinkohal klaarimist.

Näiteks kirjutas üks fondi toetaja meile:

"Kogu südamest olen elanud kaasa inimestele, keda fond on toetanud. Aga üks toetuse saaja on minu ja mu mitmete sõprade õiglustunnet riivanud - Cardo Remmel. Ilmselt on tegemist multimiljonäriga. Kindlasti on tegemist inimesega, kelle juhitud ettevõte - õlletehast pean silmas - on haigeks teinud siin maal tuhendeid inimesi, inimsuhteid hävitanud jne."

"Mul on inimlikult temast kahju. Tahaksin väga, et ta paraneks. Aga koguda talle raha, sh sihtotstarbeliselt?"